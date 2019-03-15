Российский "Союз" состыковался с МКС

Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-12" прибыл на Международную космическую станцию, совершив стыковку к модулю "Рассвет".

Стыковка прошла в автоматическом режиме. Экипаж МКС проверит герметичность стыковки и выровняет давление между станцией и кораблем, после чего Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кох смогут перейти на борт станции.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с Байконура вечером 14 марта, сообщает НТВ.

Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

Ранее стало известно, какие командировочные получают члены экипажа Международной космической станции.