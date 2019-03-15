15 Марта 2019
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Экономика В России

Мутко оценил завершение долгостроев в 9 млрд рублей

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства может быть докапитализирован на 9 млрд рублей для завершения строительства проблемных жилых объектов в ряде регионов РФ. Об этом заявил зампредседателя правительства страны Виталий Мутко.

По его словам, в 26-ти субъектах присутствует "от одного до пяти долгостроев".

"Если докапитализировать Фонд дольщиков, этот вопрос можно закрыть за полгода, но мы понимаем, что пять млрд рублей даст правительство, и ещё четыре млрд — регионы", — цитирует вице-премьера ТАСС.

Мутко добавил, что в скором времени, по мере развития Единой инфосистемы жилищного строительства, появится возможность контролировать финансовую устойчивость застройщиков, в частности, финансовое состояние компаний.

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Мутко оценил завершение долгостроев в 9 млрд рублей

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Теги: Виталий Мутко, правительство РФ, дольщики, долгострой, докапитализация



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