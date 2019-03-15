Эрдоган заявил о завершённости вопроса покупки российских С-400

Москва начнёт поставки Анкаре зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в июле этого года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы закончили с этим (покупкой ЗРК, — прим.). О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи", — передаёт "РИА Новости" слова турецкого лидера, сказанные в интервью телеканалу Haberturk.

Он также отметил, что Анкара готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у неё есть несколько важных криетриев, связанных с совместным производством, передачей технологией и стоимостью.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Вашингтон грозил турецкой стороне санкциями за приобретение российских С-400, однако МИД Турции пригрозил ответными мерами.