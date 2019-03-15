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Экономика В России

СМИ: Российские банки готовятся к санкциям США

Крупные банки России разрабатывают план действий на случай введения против кредитных организаций санкций США, которые могут лишить банки доступа к американской финансовой системе.

С этой целью российские организации создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер, сообщает Reuters со ссылкой, в том числе, на высокопоставленного сотрудника одного из российских госбанков.

Банки вместе с ЦБ РФ и Минфином начали готовить план в конце 2018 года. Согласно ему, "каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации. Первый месяц разложен по дням, если не по часам", - сообщают источники Reuters.

Американские власти могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, на данный момент американский Конгресс еще не одобрил законопроект, согласно которому пользователи Сбербанка будут отключены от международных систем Visa и MasterCard. Но если это случится, то у миллионов жителей России возникнут проблемы: расплатиться картой в магазине, оплатить коммунальные услуги или кредиты станет просто невозможно.

В Центральном банке РФ знают об этом и неофициально рекомендуют оформить счет в другом банке, который не попадет под санкции и позволит сохранить средства. Среди таких европейские, американские и азиатские учреждения, оформить счета в которых стало проще. Как говорит руководитель иммиграционной компании "Второй Паспорт" Юрий Моша, американские сенаторы пытаются развалить банковскую систему России и перевести тех россиян, кто не попал под личные санкции, в свои банки.

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СМИ: Российские банки готовятся к санкциям США

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Теги: банки, санкции, финансовая система



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