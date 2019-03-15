Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2019 год

15 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование В России

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2019 год

Основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдёт с 27 мая по 1 июля, следует из приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в первый день пройдут экзамены по географии и литературе, 29 мая — по математике базового и профильного уровня, 31 мая — по истории и химии, 3 июня — по русскому языку, 5 июня — по физике и иностранным языкам (кроме раздела "Говорение"), 7 и 8 июня — по иностранным языкам (раздел "Говорение"), 10 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии, информатике и ИКТ. На период с 17 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля Рособрнадзор предложил дополнить ЕГЭ заданиями по оценке soft skills. Инициатива была поддержана Российской академией наук, Агентством стратегических инициатив и главой "Сбербанка" Германом Грефом. Новый экзамен при этом планируется сделать добровольным и только для учеников девятых классов.

ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность(2016)|Фото: 2016-god.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2019 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минпросвещения РФ, ЕГЭ, экзамены, расписание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 517

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети