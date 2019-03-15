Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2019 год

Основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдёт с 27 мая по 1 июля, следует из приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в первый день пройдут экзамены по географии и литературе, 29 мая — по математике базового и профильного уровня, 31 мая — по истории и химии, 3 июня — по русскому языку, 5 июня — по физике и иностранным языкам (кроме раздела "Говорение"), 7 и 8 июня — по иностранным языкам (раздел "Говорение"), 10 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии, информатике и ИКТ. На период с 17 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля Рособрнадзор предложил дополнить ЕГЭ заданиями по оценке soft skills. Инициатива была поддержана Российской академией наук, Агентством стратегических инициатив и главой "Сбербанка" Германом Грефом. Новый экзамен при этом планируется сделать добровольным и только для учеников девятых классов.