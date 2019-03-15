Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу армии ближневосточного государства, атака на анклав является ответом на ракетный обстрел Тель-Авива.
"Армия обороны Израиля сейчас атакует террористические объекты в секторе Газа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел, совершённый с палестинской стороны, обошёлся без пострадавших и материального ущерба. При этом ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за произошедшее. В свою очередь, официальный Израиль традиционно винит во всех действиях правящее в Палестине движение "ХАМАС".