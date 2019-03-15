Депутаты попросили Медведева изменить принципы финансирования нацпроектов

Депутаты Госдумы обратилась к главе кабмина Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть нормативную базу в части финансирования национальных проектов с точки зрения подготовки к следующему бюджетному циклу.

По данным народных избранников, из предусмотренных субсидий бюджетам субъектов в объеме 610 млрд руб., по состоянию на 12 марта перечислено около 10 млрд руб., что составляет 1,6% общего объема выделенных средств.

В письме депутатов говорится, что огромные средства просто лежат на казначейских счетах вместо их использования для финансирования мероприятий национальных проектов.

Госдума просит Медведева поручить министерствам и ведомствам организовать совместную работу с субъектами, "чтобы те огромные средства, которые были изысканы правительством РФ для реализации национальных проектов, могли быть незамедлительно использованы", сообщает "Коммерсант".

Напомним, самые большие расходы заложены по разделу демографии – 1,5 трлн руб., нацпроект по здравоохранению стоит 698 млрд руб., на цифровую экономику выделено 409 млрд руб., на план развития инфраструктуры – порядка 1,3 трлн руб.

Раздел образования стоит 362 млрд руб. На поддержку производителей сельхозтехники дополнительно заложено 6 млрд руб., однако вопрос компенсации роста цен на ГСМ для аграриев остался нерешенным. Вместо 12 млрд руб. заложено 5 млрд руб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предусмотреть финансирование этих расходов при внесении поправок в бюджет на текущие три года.