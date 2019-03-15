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Экономика В России

В правительстве заявили о необходимости субсидирования ипотеки

Субсидирование ипотечных кредитов будет необходимо, если банковские ставки продолжат рост.

Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, "президент поручил правительству и банковскому сообществу смотреть, чтобы траектория изменения ипотечных ставок повернулась в сторону 8%, как это указано в национальных целях". По его словам, если такая тенденция не будет наблюдаться, то необходимо "переходить к субсидированию, ставить задачу по снижению ставок в первую очередь госбанкам".

Мутко также отметил, что более 50% строящегося жилья в России будет соответствовать критериям, которые позволят его застройщикам не переходить на эскроу-счета и завершить проекты по старой схеме финансирования, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, средняя ипотечная ставка в России, по которой банки одобряли выдачу новых кредитов в феврале 2019 года, составила 10,5-10,7%.

Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ. Под такой процент преимущественно выдавались кредиты, одобренные еще в ноябре и декабре прошлого года.

По итогам января средняя ставка выдачи составила 9,87%, что соответствует уровню января 2018 года.

Всего в феврале выдано около 100-105 тыс. ипотечных кредитов на сумму 215-220 млрд руб. В феврале 2018 года было выдано столько же кредитов, сообщает "Российская газета".

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В правительстве заявили о необходимости субсидирования ипотеки

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Теги: ипотека, кредит, жилье



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