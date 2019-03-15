Инфляция в феврале разогналась до 5,2 процента

В России годовая инфляция в феврале возросла до 5,2%, против 5% месяцем ранее.

Как говорят в Банке России, последствия повышения ставки НДС до 20% уже сказались на ценах, однако еще могут проявляться в ближайшие месяцы. Прирост потребительских цен за месяц с исключением сезонности замедлился на 0,4 п. п.

"На ценовую динамику, как и в предыдущие месяцы, оказывали влияние произошедшие в 2018 года ослабление рубля и усиление давления со стороны затрат (в том числе под влиянием удорожания нефти и нефтепродуктов, аграрного сырья)",— говорится в сообщении регулятора.

В начале марта глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что уже к середине 2019 года ожидается снижение инфляции в квартальном выражении до 4%.

"Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику, с тем чтобы в следующем году это было близко к 4%", — уточнила она.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость сохранения стабильного уровня инфляции в стране, несмотря на временное повышение ее динамики из-за роста НДС.