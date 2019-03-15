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Армия и ВПК В России

Стала известна сумма страховки потерянных при перевозке в Китай С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-400, которые должны были быть поставлены в КНР, но были утрачены после того, как перевозившее их судно попало в шторм, были застрахованы лишь частично.
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Ответственный за транспортировку ракет "Рособоронэкспорт" в декабре 2017 года заключил с "Независимой страховой группой" договор страхования на $346 млн. Полис был выдан только на одну партию груза, в то время как на борт судна погрузили еще две партии, которые застрахованы не были, сообщает "Фонтанка".

Напомним, доставка осложнилась из-за того, что одно из судов, перевозивших комплектующие для С-400, попало в шторм в районе Ла-Манша и было вынуждено вернуться назад.

Китай стал первой страной, куда на экспорт были поставлены новейшие российские системы ПВО. Согласие на поставку в Поднебесную ЗРК С-400 президент РФ Владимир Путин дал еще в 2014 году. О заключении контракта было официально объявлено в апреле 2015 года.

Как сообщалось ранее, КНР получит новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме.

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Стала известна сумма страховки потерянных при перевозке в Китай С-400

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Теги: Китай, С-400, ракетные комплексы



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