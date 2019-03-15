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Политика За рубежом

США отозвали своих дипломатов из Венесуэлы

Все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, они продолжат трудиться из других мест. Как говорят в Госдепе, последние дипломаты уехали 14 марта. Помпео отметил, что дипломаты будут "продолжать помогать в управлении потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократические субъекты, храбро сопротивляющиеся тирании", сообщает РБК.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США.

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США отозвали своих дипломатов из Венесуэлы

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Теги: США, Венесуэла



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