15 Марта 2019
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Общество Крым

Крымский мост подсветят в цветах флага России

В июле протестируют архитектурную подсветку арочных пролетов Крымского моста.

Она будет выполнена в цветах флага России. Как сообщил заместитель начальника компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков, в настоящее время смонтировано половина подсветки. Осталось установить освещение на железнодорожном арочном пролете. Полностью завершить монтаж и тестирование подсветки планируется к декабрю.

Для подсветки железнодорожного арочного пролета строителям предстоит проложить 19 км кабеля и установить более 2 тыс. светодиодных ламп.

Автодорожный арочный пролет будет подсвечен синим, железнодорожный – красным, а опоры – белым цветом, сообщает "Взгляд".

Как сообщалось ранее, КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.

Стартовыми городами сообщения с Крымом станут Москва, Мурманск, Екатеринбург, Петербург, Брянск и Кисловодск. Составы будут курсировать до Симферополя, Севастополя и Евпатории. Всего на маршрут планируется поставить в тестовом режиме 10 пар поездов.

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года.

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Крымский мост подсветят в цветах флага России

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Теги: Крымский мост, подсветка, флаг РФ



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