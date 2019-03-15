Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Британские депутаты поддержали продление срока Brexit с 29 марта на более позднюю дату.

За перенос высказались 412 парламентариев, против — 202. Теперь проголосовать за отсрочку предстоит 27 странам, которые входят в Евросоюз. Как предполагается, отсрочка Brexit продлится до 30 июня, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее парламент страны высказался против выхода из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако выход страны из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года. Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают такой план, сообщает The Guardian.

Дополнительное время позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений. Однако отсрочка Brexit станет возможной только в случае, если об этом попросит Лондон.