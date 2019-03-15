СМИ: В Приамурье более 100 детей заразились гепатитом С

Ситуация с заражением гепатитом С пациентов гематологического отделения Амурской областной детской больницы остается на особом контроле правительства региона.

Как сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов, на каждого ребенка составляются индивидуальные маршруты лечения, к ситуации подключены московские специалисты. "К счастью, заболевание излечимо, но у нас серьезный повод задуматься, почему это происходит", - отметил губернатор.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на родителей заразившихся детей, сообщила, что число детей, заразившихся гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске составляет более 100, "а не 26, как местные власти заявляли в конце 2018 года".

В областном правительстве пообещали прокомментировать данную информацию, основываясь на официальных данных Минздрава области, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее стало известно, что 26 больных онкологией детей заразились гепатитом C. Расследование ведется с лета. Основная версия - халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, пробок от катетеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Росздравнадзор начнет проверку 27 декабря.