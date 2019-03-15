Максим Калашников: Люди оказываются в чудовищном положении из-за концепции "россиянства"

Накануне в столице прошла пресс-конференция постоянного Оргкомитета митинга "За Россию! Справедливость! Новый курс!". В мероприятии приняли участие член Федерального Совета "Партии Дела", писатель-футуролог Максим Калашников, координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов, лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков, протоиерей Всеволод Чаплин, член исполкома незарегистрированной "Другой России" Михаил Аксель, лидер движения "Свободная Россия" Игорь Скурлатов и сопредседатель Всероссийского комитета по защите территориальной целостности страны Сергей Скворцов.

Помимо требований изменения внутреннего политического курса и проведения протекционистских экономических реформ, была затронута наболевшая тема защиты территориальной, культурной и исторической целостности России. Одной из таких проблем является политика российского руководства в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. В связи с этим организаторами митинга выдвинуто категорическое требование по немедленному признанию республик с дальнейшим включением их в состав России.

Спикеры обозначили, что только в полной интеграции в экономическую и политическую жизнь России лежит решение проблем, с которыми столкнулись жители Донбасса. Своими соображениями на этот счёт поделился Игорь Стрелков.

"На самом деле экономическая интеграция Донбасса с Россией никуда не девалась со времён Советского Союза, — отметил он. — На Донбассе было достаточное количество крупных предприятий, когда-то имевших всесоюзное значение. В 2014-м году даже для меня, человека, далёкого от экономики было очевидно, что Донбасс является золотым фондом России. В том числе потому, что там сохранился мощный рабочий класс. Да, прошло пять лет, Донбасс в значительной степени разрушен, но всё ещё обратим. Полагаю, что он обязательно должен войти в состав будущей объединённой Великой России и стать её неотъемлемой частью. А по форме вхождения — будут это республики, губернии или Новороссия — сейчас решать ещё рано. Нужно решить первоочередную задачу — прекратить избиение русского народа на Донбассе".

Максим Калашников подчеркнул, что для него Донбасс "не менее русская земля, чем Чечня, Южная или Северная Осетия". В программе партии говорится о воссоединении народа, о создании большой великой России, указал он.

"На наших глазах развивается трагедия донбасского народа. На официальном уровне республики не признаются частью России, потому что имеются фундаментальные различия. Для нас история страны тысячелетняя, а правящая верхушка рассматривает концепцию создания страны в 1991 году, концепцию "россиянства". А в эту Россию Донбасс не входит. Люди оказались в чудовищном положении. Им отказывают в признании и заталкивают обратно в Украину, посмотрите суть минских соглашений. Но мы прекрасно знаем, что на Украине нет ресурсов на поднятие Донбасса, плюс там начнутся чистки. И для меня удивительно – почему в 2008 году Россия признала оперативно Южную Осетию и Абхазию и отказывает в этом ЛНР и ДНР? Сейчас есть единственный выход из сложившейся ситуации – признать республики и провести там референдум. И я считаю, что на референдуме решится вопрос в пользу их присоединения к Российской Федерации", — заключил Калашников.

Напомним, что согласованный митинг пройдет 17 марта в Москве на Суворовской площади в 13.00. В мероприятий примут участие "Партия Дела", движение "Новороссия", "Левый фронт", "Другая Россия" и другие политические и общественные движения.