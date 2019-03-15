15 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Серия аварий произошла сегодня на трассе в районе Боровских карьеров

Серия аварий произошла сегодня утром в районе Боровских карьеров на трассе Тюмень-Омск, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозаписи с ДТП опубликовали сегодня интернет-пользователи в социальных сетях. "Боровские карьеры. Внимание, гололед!" - гласит подпись к одной из опубликованных видеозаписей.

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, по предварительной информации, первая авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, от чего тот слетел в кювет. Детей в салоне автобуса не было. В аварии никто не пострадал.

Второе ДТП, предположительно, произошло от того, что водитель ВАЗ-2109 не выдержал безопасную дистанцию перед затором автомобилей. В результате, когда он стал притормаживать, машину вынесло на "встречку", после чего произошло столкновение с автомобилем Honda Civic. По предварительным данным, вторая авария также обошлась без пострадавших.

Сейчас сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На опасный участок трассы выехали также специалисты дорожных служб.

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Серия аварий произошла сегодня на трассе в районе Боровских карьеров

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Теги: дтп, авария, Боровские карьеры, автобус дети



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