Потребитель стал ближе к поставщику

12 марта компания Тюменьагромаш - один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной техники на Урале, провел экскурсию для свердловских фермеров по производственной площадке Ростсельмаш в Ростове-на-Дону.

Уже девятый год успешно работает партнерская программа "Один день на Ростсельмаш". В ее рамках аграрии из разных уголков страны приезжают в Ростов-на- Дону, чтобы своими глазами увидеть, как производится сельскохозяйственная техника.

Среди гостей были успешные фермеры и специалисты крупных сельхозпредприятий Свердловской области, которые при выборе агротехники принимают во внимание каждый аспект её технических возможностей и финансовых условий покупки.

Для руководителей и главных инженеров предприятий провели экскурсии по цехам сборки зерноуборочных комбайнов ACROS и VECTOR. Затем показали, как собираются комбайны TORUM и RSM 1401, а также аграрии посетили тракторное подразделение.

Гости ознакомились с лазерным комплексом, который оснащен инновационным оборудованием для резки металла, и роботизированной линией сварки. Впечатлил участников программы комплекс по запасным частям площадью 33 тыс. кв.м.

Побывали свердловские аграрии в Академии Ростсельмаш, где повышают квалификацию не только представители компании, но и проходят обучение специалисты АПК из всех регионов страны. Во второй части экскурсии была презентована линейка техники, проведен тест-драйв агромашин.

Завершением программы стал брифинг в форме "вопрос-ответ" совместно с представителями компании Ростсельмаш. Впечатлений от посещения производителя агротехники осталось много – единогласно признались участники мероприятия.

Уральские аграрии познакомились с передовыми технологиями

Один день на Ростсельмаш провела Надежда Каргапольцева, глава СПК "Калининский" из Свердловской области. Её хозяйство занимается растениеводством и животноводством. Общая посевная площадь составляет 14 тыс. 320 га. В машинном парке три единицы техники – два новых трактора RSM 2375 и новый комбайн ACROS 585.

"Приглашение на Ростсельмаш стало для меня приятной неожиданностью. Было очень интересно ознакомиться с производством. Меня впечатлил тракторный цех. Он не большой, на первый взгляд простой, в нем нет даже привычного конвейера, но в нем все продумано до мелочей! Например, головной трактор (первый в колонне), на сцепке тянет остальные, как только машина сходит с конвейера, головным становится следующий трактор. Все гениальное просто! На каждом этапе, а особенно на сборке, качество работы под пристальным контролем. С одной стороны, многие рабочие несут личную ответственность за качество. С другой стороны, каждый шаг тщательно записывается в специальный паспорт машины - ДЕЛО. Я считаю, такой подход позволяет достичь высокого уровня качества производства и сборки", - прокомментировала Надежда Каргапольцева.

Также поделился впечатлениями один из участников поездки - директор ООО "Черепановское" в Артинском районе Свердловской области Николай Тарасов. Его хозяйство занимается растениеводством и животноводством. Общая посевная площадь составляет 4 тыс. 450 га. В машинном парке шесть единиц техники – зерноуборочные комбайны VECTOR и кормоуборочный комбайн DON.

"Компания Ростсельмаш работает, развивается, производит современную технику, современные модели, оснащается современным оборудованием, внедряет много новшеств на производстве и в модели комбайнов. Модели все время совершенствуются, вносятся разные изменения. В итоге комбайны производятся не хуже западных, а по некоторым параметрам даже лучше. Вот у меня работают в парке очень надёжные комбайны, и я даже не думаю переходить на какие-то импортные, я хочу дальше работать с Ростсельмаш", – рассказал Николай Тарасов.

Как отмечают специалисты компании Ростсельмаш и его дилера - Тюменьагромаш, цель мероприятия "Один день на Ростсельмаш", прежде всего, продемонстрировать аграриям передовые технологии, используемые при производстве сельхозтехники, а также высокую ответственность рабочих и специалистов предприятия.

Добавим, что экскурсия была организована официальным дилером Ростсельмаш - АО "Тюменьагромаш". Компания успешно работает на рынке сельскохозяйственной техники уже более 15 лет, известна тем, что применяет комплексный подход в работе с клиентами, а это консультации, поставки современной техники в хозяйства, оперативное сервисное обслуживание, программы поддержки.