15 Марта 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

Оппозиция в Москве выступит единым фронтом против "компрадорской власти"

14 марта в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к предстоящему митингу "За Россию! Cправедливость! Новый курс!", который состоится в столице на Суворовской площади 17 марта в 13.00.

Организатором акции выступил постоянный Оргкомитет, образованный по итогам митинга против передачи Курил, в который вошли представители "Партии Дела", движения "Новороссия" Игоря Стрелкова, Координационного совещания оппозиции, "Левого Фронта", Всероссийского комитета защиты территориальной целостности страны, независимой политической партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, а также других общественных движений и организаций. В ходе пресс-конференции члены Оргкомитета поделились целями и задачами предстоящего митинга. Среди них, в первую очередь, требование незамедлительной смены экономического курса и общественно-политической формации страны.

Безусловно позитивной является консолидация национал-патриотических и левых сил на платформе митинга 17 марта, которые могут выступить единым фронтом против компрадорской власти, осуществляющей национал-предательскую внутреннюю и внешнюю политику по отношению к русскому народу, считает писатель-футуролог, член Федерального Совета "Партии Дела" Максим Калашников.

Максим Калашников(2019)|Фото: ИА "Росбалт"

"Ситуация в стране развивается не в лучшую сторону. Теперь очень важно соединение всех здоровых сил общества, потому что мы с вами снова попали в ту же развилку начала девяностых. Сейчас мы представляем парадоксальный, на взгляд многих, альянс имперских и красных патриотов. Тем не менее, нам удалось, я считаю, уже на втором после курильского митинга создать согласованную программу действий. Наши цели во многом совпадают со стремлениями красных - нам нужен богатый и зажиточный народ. Та модель, которая сейчас осуществляется правительством, не может принести подобного, благодаря ей мы обречены на нищету", — уверен он.

С ним солидаризировался лидер движения "Новороссия" Игорь Стрелков, отметив, однако, что у движения "не полное согласие с постулатами "Партии Дела". Но такие разночтения не имеют значения в ситуации, когда внутренняя политика властей направлена на "обескровливание русского народа", а внешняя "предельно авантюристична", указал он. "Мы должны вне зависимости от конкретных воззрений, если считаем себя патриотами, объединяться и противодействовать", — заключил Стрелков.

По словам Максима Калашникова, озвученные требования митинга нельзя назвать окончательно сформированной программой, но тем не менее видна структура, которая может обрастать чёткими целями в дальнейшем. Координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов подчеркнул символичность даты митинга — это и годовщина референдума 1991-го года за сохранение СССР, и присоединения Крыма к России, и переизбрания Владимира Путина на очередной президентский срок. У граждан России есть запрос на "левый поворот", считает Удальцов.

"Последний год — это год потерянных возможностей, год упущенных возможностей, стагнации и деградации. Те вызовы, которые перед Россией стоят, те запросы, которые есть у населения, на смену социально-экономического курса — ничего не было сделано", — резюмировал он.

Помимо курса на индустриализацию, о которой говорится в требованиях митинга, спикеры (на пресс-конференции также выступили протоиерей Всеволод Чаплин, член исполкома "Другой России" Михаил Аксель и сопредседатель Всероссийского комитета по защите территориальной целостности страны Сергей Скворцов) единогласно высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения, отмену пенсионной "реформы" и национализацию предприятий по добыче природных ресурсов. Также члены Оргкомитета отметили необходимость выхода как можно большего количества граждан на согласованный митинг, поскольку это единственный законный способ выразить гражданскую позицию.

"При всех недостатках массовых выступлений 2012 года они всё-таки сдерживали власть от социал-дарвинистских шагов по отношению к народу", — заключил Максим Калашников.

Максим Калашников(2019)|Фото: ИА "Росбалт"

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Оппозиция в Москве выступит единым фронтом против "компрадорской власти"

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Теги: Партия Дела, Максим Калашников, смена курса



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Ранее 12.03.2019 13:47 Мск Москвичи 17 марта выйдут на митинг за смену социально-экономического курса

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