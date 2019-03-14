Нарушил положение? Брилев покинул Общественный совет при Минобороны России

Телеведущий Сергей Брилев, имеющий гражданство России и Великобритании, покинул Общественный совет при Министерстве обороны РФ, об этом пишет ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признал, что Брилев действительно мог нарушить положение об общественных советах и предположил тогда, что телеведущий может лишиться членства.

Брилев отметил, что не имеет понятия о своем выходе из совета. Он также добавил, что его исключение, возможно - это обычная ротация членов совета.

Напомним, Брилев признался в наличии двойного гражданства, но попытался оправдаться тем, что не является госчиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУПе). "Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет", - написал Брилев в фейсбуке. Песков при этом отмечал, что второе гражданство Брилева не может являться поводом для обвинений или критики, ведь Брилев – не государственный служащий. Однако выяснилось, что двойное гражданство не позволяет работать в Общественном совете при Минобороны.