На Среднем Урале за неуплату налогов будут судить директора коммерческого предприятия

Следственным отделом по городу Реж Следственного комитета России (СКР) завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении налоговых преступлений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в период с ноября 2012 по октябрь 2016 годов обвиняемый, занимая свою должность, уклонился от уплаты в федеральный бюджет НДС на сумму свыше 213 млн рублей. Кроме того, установлено, что в период с марта 2017 по февраль 2018 годов мужчина совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135 млн рублей, за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В ходе расследования дела мужчина обвиняемый в полном объёме признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях. Также было допрошено более 45-ти свидетелей, проведено четыре финансово-экономических, две компьютерно-технических и пять бухгалтерских судебных экспертиз. В обеспечительных целях на имущество обвиняемого наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.