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Общество Уральский ФО

На Среднем Урале перед судом по обвинению в халатности предстанет пожарный

В Верхотурье завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника пожарно-спасательной части, обвиняемого в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку, а также смерть двух лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 11 октября 2017 года 35-летний обвиняемый, исполняя обязанности помощника начальника караула пожарно-спасательной части, прибыл на место возгорания двухквартирного жилого дома, подожжённого, как выяснилось позже, местным жителем. От выбравшейся самостоятельно из квартиры горящего здания женщины, а также многочисленных жителей соседних домов, присутствовавших на месте пожара, сотрудник МЧС узнал, что в пострадавшем доме остались 65-летний мужчина-инвалид и двое малолетних детей возраста двух и трёх лет.

Пожарный вошёл в дом с целью обнаружения и спасения людей, но к исполнению своей обязанности подошёл халатно, фактически не проведя разведку помещения, где находились дети, в результате чего не обнаружил их. Кроме того, он попросту не дошёл до помещения, в котором находился пожилой житель дома. Выйдя наружу, обвиняемый выставил в у входа оцепление, чтобы не допустить в здание людей, которые всё ещё намеревались спасти оставшихся там. Как полагает следствие, от дальнейших действий по спасению людей сотрудник МЧС отказался.

Спустя время непродолжительное время вытащить оставшихся в здании всё же удалось отцу детей, а также нескольким его соседям. Однако к моменту извлечения пострадавших пожилой мужчина был уже мёртв, а один из двух младенцев скончался в машине скорой помощи. Другого ребёнка медикам в итоге удалось спасти.

Обвиняемый, как утверждает следствие, указал в своём рапорте и акте о пожаре для руководства заведомо ложные сведения, в частности, о том, что пенсионера и младенцев из горящего здания якобы выносил он сам вместе со своими подчинёнными.

Уголовное дело по данному факту с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе СК также отметили, что ранее суд приговорил виновного в поджоге дома к пожизненному лишению свободы.

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На Среднем Урале перед судом по обвинению в халатности предстанет пожарный

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Теги: СКР, Верхотурье, МЧС, пожарный, пожар, халатность, суд



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