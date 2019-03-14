14 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

В Кремле назвали закономерным слом ДРСМД Вашингтоном

Москва категорически не согласна с утверждениями Вашингтона о том, что российская сторона "не хранила верность" Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Напомним, 2 февраля американская сторона объявила о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ — уничтожить ракеты 9М729. В ответ на односторонние действия США 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора.

Как убеждены в Кремле, источником слома ДРСМД является не Москва, а Вашингтон, однако такое развитие событие закономерно и связано с включением США пункта о научно-исследовательских работах (НИР) в проект бюджета.

"Поэтому, естественно, реализация НИРов без испытаний зачастую бывает невозможна, поэтому это логическое продолжение той ситуации", — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о планах Пентагона провести лётные испытания двух ракет, которые были запрещены ДРСМД.

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В Кремле назвали закономерным слом ДРСМД Вашингтоном

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Теги: ДРСМД, Кремль, Дмитрий Песков, США



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