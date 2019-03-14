14 Марта 2019
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Происшествия В бывшем СССР Украина

В Киеве найден убитым сотрудник администрации Порошенко

В Киеве найден убитым главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александр Бухтатый, заявили в нацполиции страны.

Сначала директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что, согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле нет. Однако СМИ сообщили, что тело Бухтатого было в крови, а череп проломлен.

Позже в полиции признали, что это убийство, но оно не связано с деятельностью сотрудника, а было совершено из корыстных побуждений.

Президент Петр Порошенко призвал как можно скорее найти виновных и наказать их.

Примечательно, что сегодня в Луцке, где должен пройти митинг Порошенко, на военном аэродроме приземлились два военных вертолета, сообщают очевидцы. Прилетел ли на них Порошенко, неизвестно. Но в городе его ждут с утра.

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В Киеве найден убитым сотрудник администрации Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, убийство



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