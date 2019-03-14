14 Марта 2019
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Общество В России

Росстат: Цены на бензин в России не изменились

В регионах России за неделю с 4 по 11 марта не зафиксирован рост цен на топливо. Данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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За прошедшую неделю рост цен на бензин отмечался в шести центрах субъектов, дешевело топливо в пяти городах.

Средняя стоимость литра автомобильного бензина в России - 44,01 руб., дизельного топлива - 47 руб. В течение 2019 г. рост цен составил 0,5% и 1% соответственно.

Напомним, соглашение о регулировании внутренних цен между Правительством, ФАС и нефтяниками заканчивается 31 марта.

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Росстат: Цены на бензин в России не изменились

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Теги: Росстат, АЗС, цены на топливо, заправки



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