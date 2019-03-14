Прокуратура Тюменской области проверит формирование тарифа на вывоз мусора

После появления в квитанциях неточностей, связанных с платой за вывоз мусора, прокуратура проверит, как именно региональный оператор обращения с твёрдыми коммунальными отходами, компания "Тюменское экологическое объединение", начислял плату за вывоз мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного надзорного ведомства.

Причиной проверки стали сообщения о несовпадениях количества прописанных в квартире с указанным в квитанции, что привело к неверному начислению платы. Надзор также коснётся организаций, которые формируют "платёжки", - "ТРИЦ" и филиала АО "ЭК "Восток". При наличии оснований прокуратура потребует сделать перерасчёт.

Напомним, ранее тюменцы, недовольные появившимся в квитанциях суммами за вывоз мусора, штурмовали расчётные организации, требуя перерасчёт. Некоторые жители города предлагают отказаться от платы за ЖКХ, пока не снизят тарифы.

24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья - был отметен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.