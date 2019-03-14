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Происшествия Тюменская область

Прокуратура Тюменской области проверит формирование тарифа на вывоз мусора

После появления в квитанциях неточностей, связанных с платой за вывоз мусора, прокуратура проверит, как именно региональный оператор обращения с твёрдыми коммунальными отходами, компания "Тюменское экологическое объединение", начислял плату за вывоз мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного надзорного ведомства.

Причиной проверки стали сообщения о несовпадениях количества прописанных в квартире с указанным в квитанции, что привело к неверному начислению платы. Надзор также коснётся организаций, которые формируют "платёжки", - "ТРИЦ" и филиала АО "ЭК "Восток". При наличии оснований прокуратура потребует сделать перерасчёт.

Напомним, ранее тюменцы, недовольные появившимся в квитанциях суммами за вывоз мусора, штурмовали расчётные организации, требуя перерасчёт. Некоторые жители города предлагают отказаться от платы за ЖКХ, пока не снизят тарифы.

ТРИЦ, очередь(2019)|Фото: Типичная Тюмень

24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья - был отметен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.

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Прокуратура Тюменской области проверит формирование тарифа на вывоз мусора

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Теги: тариф, мусор, жкх, триц, очереди, протест, прокуратура, проверка



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