14 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале на директора колледжа, организовавшего тренинг для сотрудников в Турции, завели уголовное дело

Директор Озерского технического колледжа Елена Валеева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что осенью прошлого года она создала учебную группу из числа сотрудников колледжа для проведения четырехдневного тренинга в Кемере. В эту группу она незаконно включила и себя, находясь в отпуске. В результате областному бюджету был причинен ущерб в размере более 266 тыс. руб.

Кроме того, ей было допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме более 1,5 млн рублей.

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На Южном Урале на директора колледжа, организовавшего тренинг для сотрудников в Турции, завели уголовное дело

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Теги: уголовное дело, директор, колледж, СК,



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