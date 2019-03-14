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Политика Центральный ФО В России

Решено: Павел Грудинин станет депутатом Госдумы

Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин станет депутатом Госдумы РФ. Президиум ЦК КПРФ единогласно принял решение передать ему мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова, умершего 1 марта на 89 году жизни.
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Соответствующие документы будут направлены в ЦИК.

"Жорес Иванович Алферов был не просто депутатом, он был общественным деятелем, великолепным ученым, к слову которого прислушивались не только в нашей стране, но и в мире. В этой связи большая ответственность на кандидате, который продолжил бы лучшие традиции" - цитирует РИА "Новости" лидера КПРФ.

Напомним, ранее Геннадий Зюганов посчитал, что лишение Павла Грудинина мандата депутата подмосковного Видного стало следствием испуга от появления народного лидера.

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Решено: Павел Грудинин станет депутатом Госдумы

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Теги: Грудинин, Алферов, Зюганов, Госдума



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