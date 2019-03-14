В Нижневартовске жителей пятиэтажки, у которой сгорела крыша, пригласят принимать её после ремонта

Восстановление крыши дома №49 по Чапаева в Нижневартовске будет идти под контролем жильцов. Закончить работы должны к 7 мая. Жителей пригласят на приёмку ремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался в 16.51 12 февраля. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.

Исследовавший сегодня пострадавшую крышу глава городского департамента ЖКХ Максим Коротаев заявил, что 7 марта мэрия как заказчик восстановления крыши заключила контракт с подрядчиков. Срок выполнения работ по договору – два месяца: 7 мая компания должна закончить ремонт. Цена работ – 7,5 млн руб.

Именно крыша дома пострадала больше всего – кровля практически полностью сгорела. Пожарные предотвратили распространение огня в квартиры. Деньги на ремонт дали из резервного фонда. Управляющая компания №2 будет контролировать ликвидацию последствий пожара, ей помогут в этом жители дома. Желающих включат в состав комиссии, которая будет принимать работу подрядчика. В нее также войдут представители мэрии, УК, общественники

Глава управляющей компании №2 Дмитрий Дадеркин заявил, что начинается активная фаза восстановления кровли. Идёт монтаж, возможен шум. До окончания ремонта крыши в квартирах не должно быть никакого ремонта.

"На кровле еще довольно много влаги, из-за таяния снега вода может проступать в квартиры", - сказал Дадеркин.

Сейчас на крыше демонтируют сгоревшие конструкции, вывозят мусор. "Грязную" работу делают восемь человек.

"Прежде, чем поднять наверх чистые материалы, необходимо все очистить. Все материалы есть – листовая сталь, утеплитель, деревянные конструкции. Планируем уложиться в обозначенные контрактом два месяца. Количество работников будет увеличено до 15 человек", - рассказал директор подрядной организации.

Плиты-перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный утеплитель не пострадали. Фасад находится в удовлетворительном состоянии. Причины пожара выясняют эксперты.