В Нижневартовске жителей пятиэтажки, у которой сгорела крыша, пригласят принимать её после ремонта

14 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нижневартовске жителей пятиэтажки, у которой сгорела крыша, пригласят принимать её после ремонта

Восстановление крыши дома №49 по Чапаева в Нижневартовске будет идти под контролем жильцов. Закончить работы должны к 7 мая. Жителей пригласят на приёмку ремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался в 16.51 12 февраля. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.

Исследовавший сегодня пострадавшую крышу глава городского департамента ЖКХ Максим Коротаев заявил, что 7 марта мэрия как заказчик восстановления крыши заключила контракт с подрядчиков. Срок выполнения работ по договору – два месяца: 7 мая компания должна закончить ремонт. Цена работ – 7,5 млн руб.

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Именно крыша дома пострадала больше всего – кровля практически полностью сгорела. Пожарные предотвратили распространение огня в квартиры. Деньги на ремонт дали из резервного фонда. Управляющая компания №2 будет контролировать ликвидацию последствий пожара, ей помогут в этом жители дома. Желающих включат в состав комиссии, которая будет принимать работу подрядчика. В нее также войдут представители мэрии, УК, общественники

Глава управляющей компании №2 Дмитрий Дадеркин заявил, что начинается активная фаза восстановления кровли. Идёт монтаж, возможен шум. До окончания ремонта крыши в квартирах не должно быть никакого ремонта.

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

"На кровле еще довольно много влаги, из-за таяния снега вода может проступать в квартиры", - сказал Дадеркин.

Сейчас на крыше демонтируют сгоревшие конструкции, вывозят мусор. "Грязную" работу делают восемь человек.

"Прежде, чем поднять наверх чистые материалы, необходимо все очистить. Все материалы есть – листовая сталь, утеплитель, деревянные конструкции. Планируем уложиться в обозначенные контрактом два месяца. Количество работников будет увеличено до 15 человек", - рассказал директор подрядной организации.

Плиты-перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный утеплитель не пострадали. Фасад находится в удовлетворительном состоянии. Причины пожара выясняют эксперты.

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске жителей пятиэтажки, у которой сгорела крыша, пригласят принимать её после ремонта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Чапаева 49, пожар, пятиэтажка, ремонт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2019 15:59 Мск В Нижневартовске на этой неделе приступят к ремонту пострадавшей от пожара пятиэтажки
Ранее 19.02.2019 16:20 Мск В Нижневартовске шесть квартир в доме №49 по Чапаева, пострадавших от огня, ждёт капремонт
Ранее 13.02.2019 12:20 Мск Причиной пожара в пятиэтажке в Нижневартовске могла стать неисправность электропроводки
Ранее 13.02.2019 11:04 Мск Скончался один из жильцов сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки
Ранее 12.02.2019 16:21 Мск В Нижневартовске - огромный пожар в жилом доме, людей эвакуировали

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 500

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети