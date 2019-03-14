14 Марта 2019
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Общество Свердловская область

"Быстрее пешком". Из-за снегопада Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

Екатеринбург из-за сильного снегопада встал в 10-балльные пробки. МЧС по Свердловской области предупреждает об ухудшении погоды, водители пишут о пробках в разных частях города, а сервис Яндекс.Пробки советует: "пешком быстрее", передаёт корреспондент Накануне.RU.

На данный момент на дорогах зафиксировано более 20 аварий, также перекрыто несколько участков дорог. Движение автомобилей особенно затруднено на улице 8 марта, Куйбышева, на проспекте Ленина, на Восточной. Также пробки образовались на улице Ткачей, на Белинского и Челюскинцев. Стоит отметить, что снег начал идти с самого утра.

"Хорошо стоим", "Я думал, что март - это весна", - эти и другие комментарии водители оставляют в социальных сетях.

снег, снегопад, скамейка, остановка(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным уральского гидрометцентра, уже завтра температура воздуха днём опустится до -7 градусов, а 17 марта до -13 градусов по Цельсию. Снег будет идти только 14 и 15 марта.

"15 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, на крайнем юге и востоке Свердловской области сильный и очень сильный снег, метели", - сообщают синоптики и МЧС.

Отметим, что аналогичная ситуация с пробками из-за снегопада в Екатеринбурге была несколько раз в феврале.

снегопад, набережная Исети, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Быстрее пешком". Из-за снегопада Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

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Теги: екатеринбург, пробки, город,



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