В Ноябрьске спецмашина "протаранила" самолет

Самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал" не смог улететь из Ноябрьска в Уфу - в воздушное судно въехала спецмашина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел сегодня, во время подготовки к вылету. Сотрудники аэропорта выполняли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины Однако водитель не справился с управлением и "протаранил" воздушное судно.

Airbus А-320 получил серьезные повреждения. Самолет был отстранен от полетов.

В авиакомпании отмечают, что в момент столкновения на борту находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры были вывезены из аэропорта Ноябрьск резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени.