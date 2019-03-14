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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В Ноябрьской ЦГБ прокомментировали скандальный фильм о проблемах с лечением в ней

В Ноябрьской центральной городской больнице прокомментировали фильм о якобы имеющемся в клинике невнимании к пациентам, из-за которого они умирали, предаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, фильм снял местный блогер. Картина повествует о нескольких семьях, которые потеряли родных якобы из-за некачественного лечения в ноябрьской горбольнице. В частности, один из мужчин обратился к врачам после падения во время игры в хоккей. По словам его вдовы, медики лечили его от воспаления седалищного нерва, хотя на самом деле он страдал от остеомиелита. В итоге ямалец умер в реанимации. Другая героиня фильма рассказала, что якобы из-за равнодушия врачей, которые небрежно отнеслись к лечению онкологии у её супруга, мужчина в итоге скончался.

Главврач клиники Олег Шалаев заявил, что прошли расследования и внутренние проверки. Отклонения от стандартов лечения действительно были, но поводов сомневаться в профессионализме подчинённых у него нет, сообщает "Ноябрьск24". По его мнению, факты, которые приводят родные умерших, никак не повлияли на лечение и исход заболевания ямальцев.

"У нас нет сомнений в квалификации и профессионализме наших врачей, они своевременно оказали всю необходимую помощь пациентам. Тем не менее, на основе проверок сделаны соответствующие организационные выводы", - сказал Шалаев.

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В Ноябрьской ЦГБ прокомментировали скандальный фильм о проблемах с лечением в ней

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Теги: Ноябрьская ЦГБ, лечение, смерть



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