14 Марта 2019
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МВД опровергло сообщения об изъятых на столичных рынках майнинг-фермах и миллиардах

Полиция Москвы опровергла сообщения об изъятии 2 млрд рублей и оборудования для майнинга во время рейдов на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва".

Ранее об этом написали некоторые СМИ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского ГУМВД, данные сведения не соответствуют действительности.

11 марта сообщалось, что территорию ТЦ на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН, которые досматривают граждан. При этом в помещениях самого торгового центра идет обыск.

Также в понедельник обыски велись на рынке "Садовод" и еще нескольких объектах. В тот же день стало известно, что полицейские задержали несколько десятков мигрантов. Их проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений.

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МВД опровергло сообщения об изъятых на столичных рынках майнинг-фермах и миллиардах

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Теги: рынок, москва, обыски, рейд



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Ранее 11.03.2019 12:24 Мск Десятки мигрантов задержаны после обысков на рынке "Садовод" и в ТЦ "Москва"
Ранее 11.03.2019 10:23 Мск Силовики обыскивают торговый центр "Москва" и рынок "Садовод"

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