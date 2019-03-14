МВД опровергло сообщения об изъятых на столичных рынках майнинг-фермах и миллиардах

Полиция Москвы опровергла сообщения об изъятии 2 млрд рублей и оборудования для майнинга во время рейдов на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва".

Ранее об этом написали некоторые СМИ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского ГУМВД, данные сведения не соответствуют действительности.

11 марта сообщалось, что территорию ТЦ на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН, которые досматривают граждан. При этом в помещениях самого торгового центра идет обыск.

Также в понедельник обыски велись на рынке "Садовод" и еще нескольких объектах. В тот же день стало известно, что полицейские задержали несколько десятков мигрантов. Их проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений.