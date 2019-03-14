В КНР через три года начнут серийное производство пилотируемых космических кораблей

Китай после строительства орбитальной станции намерен приступить к серийному производству пилотируемых космических кораблей, предназначенных для доставки туда космонавтов и грузов.

Как передаёт "Жэньминь жибао", главный конструктор "Корпорации космической науки и техники Китая" Чжан Байнань рассказал о значительном улучшении характеристик пилотируемого корабля "Шэньчжоу-10". Благодаря их мелкосерийному производству станет возможным значительно увеличить количество доставляемых грузов и выполняемых на станции задач.

Первый полёт "Шэньчжоу-10" совершил ещё в 2013 г. В ходе испытаний проводились стыковки с космической лабораторией "Тяньгун-1". В ближайшей перспективе Китай готов перейти от частных заказов к мелкосерийному производству пилотируемых космических кораблей.

"Уровень аэрокосмического производства в Китае постоянно улучшается благодаря цифровым и автоматизированным технологиям производства. Это неотделимо от энергичного развития стратегии интеллектуального производства в Китае", – отметил Чжан Байнань.