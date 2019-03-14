В Тюменской области бандиты похитили семерых бизнесменов и требовали за них миллионные выкупы

В Тюмени двоих людей – создателя банды и наиболее активного её участника – судят за похищение бизнесменов и вымогательства. Для троих предпринимателей это кончилось смертью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Сообщество тюменец создал в 2010 г. В него вошли трое его знакомых и двоюродный брат. Преступления совершали и другие люди, частью банды при этом они не были. Они следили за жертвами, а во время нападений использовали рации, камуфляж и форму сотрудников правоохранительных органов, перчатки, маски, огнестрельное оружие. Применяли они и психологические атаки – показывали эффект от взрыва самодельного устройства, а потом надевали такие же на бизнесменов.

Всего им инкриминируют семь нападений и похищений, три предпринимателя погибли. Например, 27 июля 2012 г. в одном из садов Тюменского района обвиняемые напали на предпринимателя и, угрожая убийством, потребовали передать 30 млн руб. за его освобождение. Жертва начала сопротивляться, за что получила смертельный удар обухом топора по голове.

В мае 2018 г. бандиты похитили предпринимателя и увезли его в гараж, расположенный в Тюмени, где, пытая электрошокером и угрожая расправой, потребовали выкуп в 20 млн рублей. Чтобы гарантировано получить деньги, они вывезли жертву в лес, где инсценировали убийство потерпевшим другого преступника. Всё это засняли на видео, чтобы потом использовать для шантажа. "Работу" тюменцев пресекли в прошлом году.

Дело двоих обвиняемых ушло для утверждения обвинения. Шесть их пособников знакомятся с материалами, после чего они также отправятся в суд.