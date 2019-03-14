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Общество Сибирский ФО В России

Шаманы заплатили штраф за жертвоприношение верблюдов "для укрепления России"

Россельхознадзор оштрафовал организаторов шаманского обряда с жертвоприношением верблюдов в Иркутской области.

Как заявил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, верблюды для обряда были приобретены на ферме в Бурятии. По закону, перед перемещением в другой регион их владелец должен проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин и уведомить ветеринарную службу. Однако этого сделано не было.

"Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов и выплатили за это штраф Россельхознадзору - три тысячи рублей", - приводит слова Цыбикова "Интерфакс".

(2005)|Фото: Накануне.ru

По его словам, каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу обряда шаманская организация пока не получала.

Напомним, в феврале бурятские шаманы провели "ритуальное" сожжение пяти верблюдов в Ангарске. Процесс жертвоприношения был снят на видео. Сообщалось, что обряд проводится в современной истории впервые и якобы направлен на укрепление России и ее народов.

Впоследствии произошедшим заинтересовалась прокуратура.

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Шаманы заплатили штраф за жертвоприношение верблюдов "для укрепления России"

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Теги: шаманы, верблюды, штраф



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