Шаманы заплатили штраф за жертвоприношение верблюдов "для укрепления России"

Россельхознадзор оштрафовал организаторов шаманского обряда с жертвоприношением верблюдов в Иркутской области.

Как заявил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, верблюды для обряда были приобретены на ферме в Бурятии. По закону, перед перемещением в другой регион их владелец должен проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин и уведомить ветеринарную службу. Однако этого сделано не было.

"Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов и выплатили за это штраф Россельхознадзору - три тысячи рублей", - приводит слова Цыбикова "Интерфакс".

По его словам, каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу обряда шаманская организация пока не получала.

Напомним, в феврале бурятские шаманы провели "ритуальное" сожжение пяти верблюдов в Ангарске. Процесс жертвоприношения был снят на видео. Сообщалось, что обряд проводится в современной истории впервые и якобы направлен на укрепление России и ее народов.

Впоследствии произошедшим заинтересовалась прокуратура.