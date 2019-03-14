14 Марта 2019
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Общество Пермский край

На центральном рынке Перми - "облава" на мигрантов

Пермяки рассказали в соцсетях о массовой "облаве" на трудовых мигрантов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация появилась в одной из групп "ВКонтакте". Автор пишет, что "территория Центрального рынка Перми полностью блокирована. Идет "облава" на незаконных мигрантов". В комментариях люди высказываются, в частности, о том, что "рынок следует закрыть".

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что проводятся профилактические мероприятия, никаких происшествий нет.

Облава мигранты центральный рынок Пермь(2019)|Фото: vk.com

Облава мигранты центральный рынок Пермь(2019)|Фото: vk.com

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На центральном рынке Перми - "облава" на мигрантов

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Теги: Центральный рынок Перми, облава, мигранты



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