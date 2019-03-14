В Прикамье увеличат финансирование благоустройства дворов

Итоги формирования комфортной городской среды в прошлом году и задачи на 2019 год обсудили сегодня на заседании правительства Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам главы региона, в 2017-2018 г. в регионе привели в порядок 960 дворов, 185 общественных пространств, 10 парков – всего более 1150 объектов.Такой объем работы удалось выполнить благодаря федеральной поддержке, которая в этом году существенно увеличена.

"Только из федерального бюджета край получит более 800 млн руб., а из всех источников на благоустройство будет направлено 1,3 млрд рублей. Это дает нам возможность существенно нарастить темпы работ", - сообщил Максим Решетников.

После того, как проект благоустройства сменил статус с федерального на национальный, софинансирование со стороны федерации составляет 95% и 5% требуется от местных и краевых властей. Губернатор Прикамья заявил, что регион сохранит прежний объем финансирования, это позволит направить часть ресурсов на устройство освещения и мест сбора твёрдых коммунальных отходов.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Прикамья Александр Шицын в свою очередь рассказал о планах по созданию комфортной городской среды в этом году. Работы будут проведены во всех муниципальных районах и городских округах Пермского края.

"Участником программы может стать каждый житель Пермского края. Для этого собственникам дома необходимо подать заявку на благоустройство своего двора в местную администрацию. Порядок и сроки подачи заявок определяются муниципальным образованием самостоятельно", — отметил Александр Шицын.

Общественные пространства для благоустройства выбираются с помощью общественных слушаний, в городах с населением свыше 20 тыс. человек - с помощью рейтингового голосования. Отметим, что также жители участвуют в проекте с помощью механизмов инициативного бюджетирования и территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Председатель ТОС "Егошина" сообщил, что за время действия программы было благоустроено шесть дворов.

Добавим, что средства программы на 2019 г. уже распределены министерством ЖКХ. Реализация проектов благоустройства стартует после 30 марта, до этого срока муниципалитеты должны актуализировать свои программы.

Отметим, программа по формированию комфортной городской среды действует в регионе с 2017 года и рассчитана до 2024 года.