В челябинском мороженом обнаружили бактерии кишечной палочки

В известном челябинском мороженом обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По предписанию ведомства предприятие прекратило действие декларации о соответствии на мороженое и поставлено на усиленный лабораторный контроль.

В ходе лабораторных исследований в мороженом были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Его употребление могло привести к пищевому отравлению.

Мороженое продавалось в Челябинске и области, и предназначалось в обращение на территории Таможенного союза.

Теперь предприятию грозит административный штраф.