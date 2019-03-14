14 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

В челябинском мороженом обнаружили бактерии кишечной палочки

В известном челябинском мороженом обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По предписанию ведомства предприятие прекратило действие декларации о соответствии на мороженое и поставлено на усиленный лабораторный контроль.

В ходе лабораторных исследований в мороженом были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Его употребление могло привести к пищевому отравлению.

Мороженое продавалось в Челябинске и области, и предназначалось в обращение на территории Таможенного союза.

Теперь предприятию грозит административный штраф.

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В челябинском мороженом обнаружили бактерии кишечной палочки

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Теги: мороженое, бактерии, кишечная палочка,



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