Иногда возвращаются: в Челябинске согласовали проект ТРК компании экс-губернатора

14 марта на публичных слушаниях был одобрен проект нового торгового комплекса в Челябинске, который построит компания ООО "Родник". Это видоизмененный проект, ранее известный как ТРК "Облако", который компания экс-губернатора Михаила Юревича собиралась построить в Челябинске еще в 2015 году.

Если комплекс "Облако" компании "Родник" (контролируется семьей Михаила Юревича) планировался как гигантский объект, превосходящий все ТРК, построенные до этого – и "Родник", и "Алмаз" – то согласованный сегодня объект на северо-западе города будет значительно скромнее.

Как уточнила генеральный директор компании "Родник" Элина Шумакова, общая площадь нового ТРК составит около 100 тыс. "квадратов". Площадь снизилась примерно в три раза. Разместить объект планируется в границах улиц Александрова – Университетской набережной, одной стороной он будет выходить на реку Миасс, это 33-й и 34-й микрорайоны Челябинска. Рабочее название нового ТРК – "Аллея" (либо "Аллея Молл").

Публичные слушания сегодня прошли без особых дебатов, на них появилась пара активистов, неизвестных широкой публике. Их критику проекта внимательно выслушали, в целом, по предложению председательствующего, депутата городской думы Александра Павлюченко, было решено одобрить представленные эскизы будущего комплекса. По словам Шумаковой, при строительстве планируется сразу несколько "фишек" - продолжение аллеи деревьев в сам комплекс, то есть внутри появится пространство в виде зимнего сада, перед входом в ТРК появится фонтан, разумеется, предусмотрен большой паркинг.

Директор "Родника" отказалась говорить о сроках возведения объекта, уточнив, что "компания рассчитывает с началом летнего сезона приступить к работе". Стоимость также не называется.

Сегодня ООО "Родник" выступает крупнейшим игроком в Челябинске на рынке коммерческой и торговой недвижимости, под её управлением одноименный ТРК, комплекс "Алмаз" на въезде в Ленинский район города, компания управляет также торговым комплексом "Урал" в центре Челябинска.