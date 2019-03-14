"Чтобы парк был современным - туда надо вкладываться". На реорганизацию екатеринбургского ЦПКиО уйдёт около 1,5 млрд рублей

Общественность Екатеринбурга начала активно обсуждать преображение ЦПКиО имени Маяковского. Сегодня в рамках четвёртого Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов 2019" состоялся круглый стол, на котором эксперты изучили проект обустройства парка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что второй этап общественного обсуждения концепции развития реорганизация парка культуры и отдыха запланирован на субботу, 16 марта, в 10.00 в "Ельцин-центре". Принять участие может любой желающий, главное - оставить заявку на сайте мэрии. Вначале организаторы покажут доработанный проект концепции, а после состоится серия круглых столов по разным направлениям развития ЦПКиО.

Сегодня спикеры поделились своим мнением и выдвинули ряд предложений. По мнению члена совета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлии Корнеевой, чтобы парк был современным, туда надо вкладываться во всех смыслах.

"Тема конгресса - качество жизни, а оно зависит от территории, где мы можем отдыхать и получать силы. Парковая зона - необходима и должна быть. ЦПКиО - культовое место для горожан. Такие зоны должны развиваться и быть современными. Нужно учесть большое количество требований, чтобы парк был современным, например, вкладывать туда силы и деньги", - высказалась Корнеева.

Директор по коммуникациям Acons Group Екатерина Богословская вкратце рассказала про проект реорганизации парка. Например, в ЦПКиО планируется сделать зонирование. Голландские архитекторы предложили разделить парк на несколько "квадратов", такое решение позволит отойти от хаоса в застройке.

"Наша задача - не реконструировать парк, а реорганизовать. Сегодня в ЦПКиО - избыточное количество асфальта. Мы хотим сохранить зону леса, где деревья находятся в хорошем состоянии, также сохраним зону реки. Вместо площади, где сейчас стоят нелегальные постройки, будет луг. Планируется, что станция железной дороги будет отвозить маленьких посетителей до аттракционов, а также появилась идея соединить парк лесоводов России и ЦПКиО с помощью дороги", - рассказала она.

Стоимость проекта пока не оглашается, но Богословская заверила, что компания в первую очередь сделала все расчёты. "1,5 млрд, а, может, чуть больше", - добавила она.

Представитель администрации города Илья Марков заявил, что парк должен стать лучшим в России.

Директор по развитию ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Виктор Ананьев напомнил, что не стоит забывать и о внешнем облике территории за парком. Он также раскритиковал тему круглого стола "ЦПКиО: зелёный остров мегаполиса", ведь парк - часть городской среды.

"Не менее важны мероприятия, которые происходят вокруг парка. Выделю три важных пункта, которые должны быть учтены. Первый - парк Маяковского соприкасается с парком лесоводов России, поэтому надо решить, как их связать друг с другом. Второй - в южной части парка есть большая территория, которая непонятно разграничена и совсем неизвестно, чья эта площадь. Для развития парка надо разработать функционирование этой территории. Третий - парковый пруд, который надо сохранить. Есть механизмы в федеральной программе, которые позволят восстановить водный объект и парк с прудом - это всегда лучше, чем просто парк", - считает Ананьев.