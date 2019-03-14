К 300-летнему юбилею Екатеринбурга планируют освоить 240 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл расширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, на котором впервые озвучил планируемую сумму бюджета всех мероприятий этого события - 240 млрд руб.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, участники оргкомитета, среди которых представители власти, бизнеса и общественности, рассчитывают на привлечение средств не только из региональной, муниципальной казны и внебюджетных источников, но и федерального центра. Последний источник может быть интересен в случае проведения в областной столице летней Универсиады, которая совпадает с юбилеем города (2023 год). Кроме того, глава региона намерен 25 марта провести встречу со всеми депутатами Государственной думы от Свердловской области, чтобы они подключились к лоббированию вопросов, связанных с выделением на юбилей федеральных средств.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский презентовал программу подготовки к празднику, где по пунктам расписаны мероприятия и объекты: под литерой "А" - на которые средства выделят наверняка (227 млрд руб.), под "В" - где требуется софинансирование из федерального бюджета, а потому такие проекты могут остаться лишь на бумаге. В числе первых ("А"), например, проектирование и строительство второй линии метро и предпроектирование продления первой, общая сумма - 76,3 млрд руб.

Выступил на оргкомитете и бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Поблагодарив губернатора за высокий темп подготовки к празднованию, сенатор российского парламента отметил, что времени остаётся крайне мало: "Мало времени для решения колоссальных задач!" И тут же высказал ряд замечаний к проекту.

В частности, он рекомендовал разработчикам отказаться от взаимодействия с Москвой по принципу "проси как можно большее - дадут сколько надо", потому что в итоге могут не дать вообще ничего, усмотрев в таком подходе коррупционные риски.

Также Чернецкий заявил, что привлечение бизнеса к реализации проектов праздничных мероприятий - "абсолютная необходимость", посоветовав развивать за счёт частных инвесторов, застраивающих центральные районы муниципалитета, в том числе и городскую инфраструктуру. Кроме того, по его мнению, следует пересмотреть приоритетность по ряду объектов в разделах "А" и "В", в том числе отнести транспортную развязку у концерна "Калина" по важности к первоочередной. Это же относится и к ремонту фасадов на гостевом маршруте, которые нельзя оставлять на последний день.

Ещё одно интересное предложение экс-мэра города касается въезда в город в районе улиц Белинского и Ткачей, где можно без проблем разбить парк, но деревья высаживать следует уже сейчас.

И напоследок Чернецкий предложил выбрать объект для "народной стройки", как это было при подготовке к 275-летию города, когда деньги собирали всем миром за счёт небольших фирм и пожертоваваний граждан и проведения различных акциях. Куда были потрачены деньги в то время, сенатор уточнять не стал, а на этот раз предложил выбрать в качестве объекта набережную реки Исеть.

От представителей бизнеса выступил генеральный директор УГМК Андрей Козицын, который попросил держать их в курсе планов предстоящих событий и не допустить, чтобы объекты, которые "распишут" тому или иному холдингу, например, городские памятники, затем стали поводом для "обнимашек", как это было при обсуждении строительства храма в акватории городского пруда.

Подводя итог обсуждению, губернатор дал участникам оргкомитета два недели на приведение планов в соответствие с высказанными замечаниями и предложениями. И назначил заседание следующего оргкомитета в расширенном составе на сентябрь - начало октября этого года.