Дополнительных травм не получил. В Тюмени завершили проверку врачей, "уронивших" пациента с каталки

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали об итогах проверки "скорой помощи", врачей которой пользователи соцсетей обвинили в том, что они якобы уронили пациента, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве пояснили, что у каталки, на которой больного собирались отвезти в здание больницы не раскрылись передние ножки, потому пациент скатился с нее. Дополнительных травм при этом мужчина не получил - медики страховали его на протяжении всех этапов транспортировки. Претензий к медикам "скорой" и больницы пациент не имеет.

О случившемся врачи сообщили старшему врачу смены "скорой помощи". Техническая неисправность каталки в последствии была устранена.