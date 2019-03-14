14 Марта 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Дополнительных травм не получил. В Тюмени завершили проверку врачей, "уронивших" пациента с каталки

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали об итогах проверки "скорой помощи", врачей которой пользователи соцсетей обвинили в том, что они якобы уронили пациента, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве пояснили, что у каталки, на которой больного собирались отвезти в здание больницы не раскрылись передние ножки, потому пациент скатился с нее. Дополнительных травм при этом мужчина не получил - медики страховали его на протяжении всех этапов транспортировки. Претензий к медикам "скорой" и больницы пациент не имеет.

О случившемся врачи сообщили старшему врачу смены "скорой помощи". Техническая неисправность каталки в последствии была устранена.

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Дополнительных травм не получил. В Тюмени завершили проверку врачей, "уронивших" пациента с каталки

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Теги: скорая помощь, врачи, пациент



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Ранее 09.03.2019 15:52 Мск Пользователи соцсетей обвиняют тюменских медиков в халатности: якобы уронили пациента

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