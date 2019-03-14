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РЖД начали продажу билетов на поезда с новыми плацкартными вагонами

РЖД открыли продажу билетов на поезд с первым модернизированным плацкартным вагоном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, новый вагон в марте начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва и № 11/12 Анапа – Москва.

интерьер нового плацкартного вагона(2019)|Фото: press.rzd.ru

В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы – 19 марта в Анапу. Проезд будет стоить не дороже билета в обычный вагон этого же класса, обещают в РЖД.

интерьер нового плацкартного вагона(2019)|Фото: press.rzd.ru

интерьер нового плацкартного вагона(2019)|Фото: press.rzd.ru

Ранее в РЖД показали новые плацкартные вагоны. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы. Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

Как сообщалось ранее, полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Так, в новом варианте будут рассмотрены несколько типов вагонов, в том числе тот, где будет увеличена длина полки.

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РЖД начали продажу билетов на поезда с новыми плацкартными вагонами

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Теги: плацкартные вагоны, полки, ржд



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