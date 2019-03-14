Свердловские правозащитники посетили областной Главк МВД для решения острых вопросов

ГУ МВД России по Свердловской области с рабочим визитом посетила группа правозащитников, возглавил которую заместитель председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Ашурбек Манасов.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых, поводом для встречи послужили накопившиеся проблемы, выявленные представителями ОНК в ходе многочисленных проверок территориальных ОВД. Собравшиеся обсудили за "круглым столом" острые вопросы в сфере состояния дел на объектах отделов полиции и проект их поэтапного решения.

В состав десанта народных контролеров вошли Сергей Плотников, Дмитрий Масленников, Сергей Селянин и Сергей Зыков, а также член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Борис Булдаков. Выслушать точку зрения ОНК пришли ряд должностных лиц полицейского Главка под руководством начальника оперативного управления Константина Левого.

Так, только в прошлом 2018 году члены ОНК 25 раз выезжали в отделы полиции екатеринбургского гарнизона.

"Самая печальная картина наблюдается в ОП №13. Это здание находится практически в полуаварийном состоянии. Конечно, нельзя сказать, что там, в прямом смысле этого слова, угрожает опасность стражам правопорядка и людям, которые приходят с обращениями за помощью, но заходить внутрь строения, действительно, занятие не из приятных. Дом старой постройки, по требуемым параметрам он в принципе не подходит для нужд системы МВД. Значительные средства для его реставрации тратить нецелесообразно, необходимо другое здание, подбором которого занимаются представители муниципалитета. Впрочем, правозащитники считают, что дело в этом направлении движется крайне медленно, а волокита здесь недопустима", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, тема технического состояния отделов полиции действительно очень актуальная, в ГУ МВД области о ней давно знают и по мере финансирования постепенно недостатки устраняют.

"Однако, не все проблемы носят столь глобальный характер. Есть и те, которые без особых затрат можно и нужно оперативно устранять. Это, к примеру, побелка стен, поддержание чистоты на этажах и в туалетных комнатах, функционирование ламп освещения, наглядной агитации и другие. Но отдельные руководители таких проблем словно не замечают, за что и подвергаются со стороны Главка МВД и правозащитников справедливой и обоснованной критике и дисциплинарным наказаниям", - отметил Валерий Горелых.

В ходе конструктивно прошедшего совещания сотрудники ОНК и ГУ МВД области пришли к выводу, что, действуя сообща, реально добиться более весомых результатов в деле защиты законных интересов граждан, да и самих силовиков, которые тоже должны работать в человеческих условиях. Ашурбек Манасов выразил уверенность, что в тесном взаимодействии можно решить многие трудные задачи, позиции органов внутренних дел и общественников в основном сходятся. Кроме того, заместитель председателя ОНК заверил, что он намерен подготовить официальное заключение по ситуации в отделах полиции Екатеринбурга.

Завершая дискуссию, руководитель оперативного управления ГУ МВД области полковник полиции Константин Левый довел до сведения правозащитников информацию о конкретных предпринимаемых мерах, направленных на более качественное улучшение условий для граждан и сотрудников ОВД. Он также отметил, что принятые на встрече решения обязательно найдут свое отражение в планах ГУ МВД по Свердловской области.