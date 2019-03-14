"Ипотечные каникулы" могут сделать многоразовыми и распространить на действующие кредиты

"Ипотечные каникулы" могут сделать многоразовыми для заемщиков и распространить на действующие кредиты. О возможной доработке законопроекта ко второму чтению рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, передает корреспондент Накануне.RU.

Внесенный в Госдуму законопроект об "ипотечных каникулах" позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности. Получить отсрочку, согласно законопроекту, можно только один раз.

"Если происходят такие обстоятельства, то заемщик может прийти к своему кредитору и получить отсрочку в исполнении обязательств по ипотечному договору на срок до шести месяцев. Эти платежи не прощаются, а переносятся в конец срока кредита, увеличивается срок кредита", - пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев на пресс-конференции в НСН.

Большинство банков и так предоставляют "ипотечные каникулы" заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, законодатели же решили закрепить это обязательство для всех кредитных организаций.

Заемщик не обязан предоставлять документы, подтверждающие наступление перечисленных выше обстоятельств, но банк имеет право их запросить. При этом в законопроекте установлены жесткие сроки ответа на запрос заявителя.

Также заемщик может получить каникулы за два месяца до подачи заявления в банк, если на сбор документов необходимо дополнительное время.

"Конечно, банкам это не понравится, но это защита граждан", - заметил сенатор.

Уклоняющимся от исполнения закона банкам будут грозить санкции Центробанка.

Требования по реструктуризации долга закреплены в добровольном стандарте "Дом.рф", к которому присоединились часть банков. Чтобы эти требования стали гарантированными, и был внесен данный законопроект, добавил начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков.

"Это закрепляет сложившуюся практику и позволяет заемщикам уверенно чувствовать себя", - прокомментировал он.

Как правило, ипотечный кредит берется на 15-20 лет, тогда как человек меняет работу каждые 5-7 лет, привел данные Росстата представитель ЦБ. В этих условиях часть граждан осознанно откладывает решение о вступлении в ипотеку.

"Законопроект дает уверенность заемщику в завтрашнем дне, в случае, если он окажется без работы, то сможет взять каникулы, в спокойном режиме найти новую работу и продолжить выплачивать ипотеку. 70-90% граждан, которые заключили договоры о реструктуризации долга, в последствии входят в нормальный платежный график", - добавил Чирков.

Временное отсутствие платежей не должно сильно повлиять на экономическое состояние банков, ведь кредиты – не единственный источник их доходов, заверил представитель ЦБ.

Формулировку "на срок не более шести месяцев" следует заменить на "не менее шести месяцев". По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, потерявшие работу люди не могут трудоустроиться в среднем по 6-9 месяцев, и "ипотечные каникулы" для них должны удлиниться.

Также, по ее мнению, нужно предусмотреть возможность многократного использования "каникул".

Пока что законопроект предполагает возможность однократного получения "ипотечных кредитов", при чем коснется это только новых договоров.

Николай Журавлев заверил, что, возможно, эти нормы будут пересмотрены ко второму чтению. Также не исключено отнесение декретного отпуска к обстоятельствам для получения "ипотечных каникул".