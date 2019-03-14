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Южноуральское предприятие "Роскосмоса", где прошел стихийный митинг рабочих, ждет реорганизация

Усть-Катавский вагоностроительный завод, рабочие которого в феврале вышли на стихийный митинг из-за низкой заработной платы, может быть реорганизован в акционерное общество. Сейчас предприятие является филиалом АО "ГКНПЦ им. Хруничева". Об этом стало известно по итогам визита генерального директора Государственного научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Алексея Варочко на УКВЗ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, Варочко обсудил реализацию инвестиционных проектов, осмотрел цеха специального производства для ракетно-космической техники и встретился с коллективом завода.

По словам гендиректора ГКНПЦ им. Хруничева, ситуация на заводе стабильна, прорабатываются вопросы об изменении должностных окладов и системы начисления заработной платы. Снижение накладных расходов планируется произвести за счет сокращения излишних управленческих кадров. Одновременно планируется увеличение персонала на основном производстве.

По его мнению, сложная ситуация на заводе возникла из-за неравномерной загрузки различных цехов, поэтому необходимо сконцентрировать усилия на повышении качества поставляемой продукции и услуг. Чтобы загрузить мощности некосмического профиля завода, планируется расширять ассортимент продукции. В настоящий момент на предприятие полностью передана компетенция по изготовлению резино-технических изделий. Прорабатываются меры, направленные на сохранение и развитие производства трамваев.

Варочко подчеркнул, что УКВЗ находится под пристальным вниманием ГКНПЦ им. Хруничева и Роскосмоса. Рассматривается вопрос о реорганизации завода в акционерное общество. Это, по мнению руководства, даст новый импульс развитию предприятия.

митинг, рабочие, УКВЗ, Усть-Катав,(2019)|Фото: tramuk.ru

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.

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Южноуральское предприятие "Роскосмоса", где прошел стихийный митинг рабочих, ждет реорганизация

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Теги: УКВЗ, митинг, рабочие Роскосмос, зарплата,



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