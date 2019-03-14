14 Марта 2019
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Наука и техника В России

Дуров заявил о 3 млн новых подписчиков Telegram на фоне сбоя других соцсетей

К Telegram за последние 24 часа присоединились 3 млн новых пользователей, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своем официальном канале.

Команда мессенджера готова предоставить "настоящую конфиденциальность и неограниченное пространство для всех", добавил он.

В соцсетях заявление связали с масштабным сбоем, который произошел в работе Facebook, Instagram и Whatsup.

Проблемы с Instagram начались накануне около 18:00 мск. Пользователи инее могли войти в аккаунт, некоторые испытывали проблемы с просмотром новостной ленты.

О таких же сложностях сообщали пользователи Facebook. Жалобы поступали из США, Европы, а также из России.

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Дуров заявил о 3 млн новых подписчиков Telegram на фоне сбоя других соцсетей

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Теги: павел дуров, Telegram



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