До "особого указания": Росавиация запретила полеты Boeing 737 Max после крушения в Эфиопии

Росавиация запретила полеты Boeing 737 Max в российском воздушном пространстве. Это случилось после крушения самолета в Эфиопии.

Ранее ведомство обратилось к американскому концерну Boeing и Федеральной авиационной администрации США за новыми рекомендациями по эксплуатации лайнеров последнего поколения. Известно, что ограничение для данных моделей будет действовать до "особого указания".

Как пишет Infox.ru, представители семейства 737 Max были в парке одной российской компании: S7 эксплуатировала два таких самолета и приостановила их использование днем ранее. Десятки стран также ввели временные запреты на полеты "Боингов" последней модели.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский "Боинг". На борту было 157 человек, никто не выжил.

Сегодня о запрете полетов Boeing 737 Max заявил американский президент Дональд Трамп.