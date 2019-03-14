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Волочкова посоветовала создателям фильма "Брат-3" лечиться в медучреждениях

Анастасия Волочкова (43) прокомментировала слухи о своем участии в съемках фильма "Брат-3", которые, якобы, затевает музыкант и продюсер Стас Барецкий.

В Instagram танцовщица пишет: "Итак, пришло время высказаться по поводу сьемок в фильме "Брат-3". Ни о каких сьемках со мной никто не говорил, ничего не обсуждалось. Ни в каких фильмах сейчас я не планирую сниматься. Мое имя снова нагло используют нечистоплотные люди для своих целей. Нет! Нет и нет!!!!! Никаких Борецких, никаких сьемок в этой компании, НЕТ. Надеюсь, что меня все услышали. А весеннее обострение отдельных лиц прекрасно лечится в мед учреждениях" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Напомним, накануне во время пресс-конференции Барецкий заявил, что Волочкова, якобы, взяла аванс в 200 тыс. руб. за съемки и потом отказалась сотрудничать. "Волочкова со мной подписывала контракт, я перечислил предоплату, а теперь наши звезды кричат в СМИ, что не участвуют в этом фильме. Я не знаю претензии наших звезд, но когда я с ними разговаривал, они давали добро. Волочкова сначала согласилась, потом отказалась", - рассказал Стас Барецкий

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Волочкова посоветовала создателям фильма "Брат-3" лечиться в медучреждениях

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Теги: анастасия волочкова, брат-3, стас барецкий



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