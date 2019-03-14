Налоговый мораторий для тюменского малого бизнеса поможет вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что налоговый мораторий, применяемый в регионе, это шаг на пути реализации поручения президента о росте экономики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, продлённый сегодня закон устанавливает пониженную ставку в 5% для всех плательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и 1% – для организаций, работающих в сфере информационных технологий. Документ "замораживет" налоговые ставки для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до 31 декабря 2023 г. включительно

Моор напомнил парламентариям: Владимир Путин объявил в своём послании Федеральному собранию, что Россия должна войти в пятерку мировых экономик и обеспечить экономический рост темпами выше мировых. Этот закон – один из шагов к достижению этой цели.

"Принятие закона обеспечит стабильную налоговую политику для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, и это будет позитивным мотивирующим сигналом для тех, кто только планирует начать свою предпринимательскую деятельность", – подчеркнул Александр Моор.

Он добавил, что пять лет назад, когда такой мораторий в регионе ввели, инициатива была очень хорошо воспринята предпринимательским сообществом. Отвечая на вопрос об эффективности документа, губернатор отметил, что основная задача закона – не рост налоговых платежей, а поддержка малого бизнеса и создание новых рабочих мест.

"Мы не только сохраняем, но и увеличиваем число предпринимателей. В Тюменской области объём инвестиций за прошлый год вырос больше, чем на 20%, индекс промпроизводства превысил 110%. Я считаю, это хорошие результаты", - сказал Моор.

По его мнению, очень важно дать малому бизнесу уверенность в будущем, обеспечить стабильные экономические условия для развития и работы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не только сохранить, но и увеличить количество предпринимателей в регионе. Главная функция малого бизнеса – создание семейных предприятий в муниципалитетах, появление новых рабочих мест, и этот закон направлен на развитие малой экономики наших муниципальных образований", - заявил губернатор.

Кроме того, на заседании народные избранники выслушали отчёт о деятельности полиции Тюменской области по итогам 2018 г. По словам начальника областного управления МВД Юрия Алтынова, оперативная обстановка в регионе характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений и уровня преступности на 3,1% и 4,4% соответственно.